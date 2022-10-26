GYODER’den ‘Erişilebilir Konut Modeli’ önerisi

Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe kamu kurumlarının yetkilileri ve konut üreticileriyle yeni bir rota oluşturmak istediklerini kaydetti. Kalyoncu, gayrimenkulün çok disiplinli bir alan olduğunu dile getirdi. Kalyoncu, Türk müteahhitlere yurt dışından ciddi talep olduğuna işaret etti. Dünyada üretim noktasında kriz yaşandığına dikkat çekti. Türkiye’nin kritik altyapısını en doğru zamanda tamamladığını belirten Kalyoncu, “Yapı endüstrimizin hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde dahi pazarı olacak. Endüstrimiz kendisine pazar seçecek noktaya geldi. Çünkü dünya tıkandı” dedi.

Fark oluşturabilecek noktadayız

Dünya Bankası rakamlarına göre 2050’ye kadar 1 milyar adet konut üretileceğini öngörüldüğünü aktaran Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “7 kıtada kentleşme hiç olmadığı kadar hızlı. Kilometrekarelerce alan biyoçeşitliliğini kaybederek kentleşiyor. Bunun çok doğru bir şekilde ele alınması, kaynakların doğru değerlendirilmesi lazım. Bu tabii ki doğru ellerde şekil buldukça mümkün olur. Bu büyük ölçekte iş yapabilecek ülkelerin başında geliyoruz. Bizim artık proje, ülke, pazar seçmemiz lazım. Öncelik kendi menfaatimiz olmalı. Bulunduğumuz konumun farkında olarak bunları yapmalıyız. Dünyada fark oluşturabilecek noktaya geldik. 1 milyar adet yeni konutu bu sektör üretecek.” Kalyoncu, Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin temellerinin atıldığını ifade etti. “Gelinen aşamada ‘Her şeyi devletten beklemememiz lazım’ diyoruz. Biz özel sektör olarak bu hamlenin neresinde yer alabileceğimize bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Sorun aşılabilir

Sektörün durağan bir dönem geçirdiğinden yakınan Kalyoncu, şunları söyledi: “Kullanmadığımız atıl bir kapasite var. Bu kapasiteyi ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan erişilebilir konutta kullanmak için bir model kurguladık. ‘GYODER Erişilebilir Konut Modeli’ni önemli görüyoruz. Bu modelde devlet yükü tek başına omuzlamıyor. Özel sektör, finansal kurumlar ve sermaye piyasaları kaynak noktasında elini taşın altına koyuyor. Bu şekilde bir birlik ve beraberlik yakalanırsa böylesine önemli bir soruna çözüm bulabiliriz.”

Kiracının lehine

Kalyoncu, ‘Erişilebilir Konut Modeli’nde evin satılmayacağını ve kiraya verileceğini vurguladı. Başarılı gayrimenkul şirketleri için yeni bir model ortaya koyduklarını altını çizen Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu modelde ele alınacak arsaların maliyeti sıfıra yakın olursa yatırımlar 15 yılda geri dönüyor. Bu vadelerde bir fonlama imkânı oluşturulursa devletin kontrol ettiği bir mekanizmada kiracının en çok menfaatine hizmet edecek ve erişilebilir kira rakamıyla konutlar üretilebilir. İhaleye girip kazanıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, işletiyorsunuz, kiraya veriyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz.”