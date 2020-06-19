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Ekonomi

GYODER’de Kalyoncu dönemi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) yönetim kurulu başkanlığına Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:20:00 -
GYODER’de Kalyoncu dönemi

Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in görevinin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen genel kurulda Kalyoncu, GYODER Başkanlığı’na oy birliği ile seçildi. Kalyoncu, yeni dönemde öncelikli hedeflerinin, GYODER’in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmek olduğunu vurguladı.

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