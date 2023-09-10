GYODER ve YTÜ’den önemli hamle

GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi, gayrimenkul alanındaki girişimcilerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Merkez, gayrimenkul sektöründe fark oluşturan yeniliklerin ve çağın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren teknolojik çözümleri hayata geçirmeye çalışan girişimcileri aynı çatı altında toplamak amacıyla Maslak’ta açılıyor. PropTech HUB’da yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, proptech girişimcileri ve proptech’lere ihtiyaç duyan müşterilerle bir arada olacak.

Globale açılan pencere

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle Maslak 1453 yerleşkesinde kurulacak olan PropTech HUB, inovasyon ve yatırım fırsatları sunacak. Proptech alanında faaliyet gösteren girişimlerin globale açılan penceresi olacak. YTU Startup House aynı zamanda gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncülerle iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, GYODER üyeleri arasında bir sinerji ortamı yaratmak adına yeni nesil co-working imkânı sağlayacak.

İçinde fırsatlar barındırıyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, proptech’in (gayrimenkul teknolojisi) dünyanın en büyük pazar büyüklüğüne sahip gayrimenkul dikeyinin teknoloji açılımı olduğunu belirterek, “Dönüşmekte olan bu dev sektör, büyüklüğü ve hacmiyle en büyük teknoloji fırsatlarını içerisinde barındırıyor. İş yapılış şeklini değiştirmenin ne kadar zorlu olduğunun bilincindeyiz. Bu zorlukları aşmak için; daha iyi ve hızlı çözümler geliştirmek, Türkiye ile dünyada daha kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için bir araya gelme fırsatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün öncü isimlerinden olan ekibimiz, kurumları ve yatırımcıları gelecek vaat eden startup’larla buluşturarak teknolojik ilerlemeyi hızlandıran toplantı ve etkinlikler düzenlemek için ekosistemini, sahip olduğu deneyimi bu projeyle bir araya getirecek” şeklinde konuştu.

Başvuru adresi Teknoparklar

Dünyada kuluçka merkezleri arasında ilk 10’da yer alan YTU Startup House ile girişimleri desteklerini ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, proptech kümelenmesini destekleyecek birçok önemli firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Tanışman, “Ülkemizin emlak, sigorta ve mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çözüm üreten ve ciddi büyüklüğe sahip şirketleri, bünyemizde faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Girişimcilik ekosisteminde çok uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla ülkemize kazandırılacak her yeni teknolojiyi desteklemek, onların sermayeye ve doğru networking ağına dahil etmek bizim profesyonel bir şekilde yürüttüğümüz iş. Eğer girişimci olmak ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız, bununla ilgili ilk başvuru yapacağız yerlerden birisi teknoparklardır. Yani girişimcilerimizin birçok seçeneği var. Bizler de çok sayıda programımızla bu seçenekleri kendilerine tek bir çatı altında sunuyoruz” dedi.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle kurulan GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi hakkında bilgilendirme toplantısı geçen ay yapıldı. YTÜ Yıldız Teknopark ve GYODER iş birliğinin kapsamı, GYODER Proptech HUB’ın vizyonu, başvuru ve kiralama süreçlerinin paylaşıldığı toplantıda girişimciler ile müteşebbis adaylarına detaylı bir şekilde proje kabul şartları anlatıldı. Proje kabul edildikten sonra hayata geçmesi sürecinde; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara mal ve hizmetler kapsamında teşvik ve primler veriliyor. GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi’ne yoğun bir teveccüh var ve henüz daha lansmanı yapılmadan önemli bir doluluğa ulaştı. GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi Maslak ofisinde toplam 1.327 metrekarede kiralanabilir alanlarda; 14 adet kapalı ofis, 76 kişi kapasiteli açık ofis, 5 adet toplantı odası ve 109 metrekarelik etkinlik alanı yer alıyor. Proptech alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri merkezde yer alabilirken katılım ve Teknopark’ın sunduğu avantajlara sahip olmak için başvuru yapılması gerekiyor.

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