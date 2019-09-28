GYODER: Kentsel dönüşüm sürecini el birliğiyle yürütmeliyiz

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandığına dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan eylem planı kapsamında 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun elden geçirileceğini hatırlatan Yetgin, “Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu el birliğiyle çözmeliyiz” diye konuştu.