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"Güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim"

- Gençlerbirliği ile yolları ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri: - "Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım"

05 Mart 2019 Salı 13:57
"Güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim"


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri, bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sözeri, Gençlerbirliği ile yaşanan ayrılığa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Takımı ikinci sırada ve büyük bir fikstür avantajı içinde bırakmanın gururu ve huzurunu yaşadığının altını çizen Sözeri, şunları kaydetti:

"Tek taraflı fesih hükümleri uygulanarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. 6 yıl futbol oynadığım, takım kaptanlığı yapmaktan onur duyduğum, teknik direktör olarak görev yapmanın da nasip olduğu güzide kulübümden bu şekilde ayrılmanın hüznü içindeyim. Bana desteğini en kötü dönemimizde bile hiçbir zaman esirgemeyen, bağrına basan taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Değerli basınımıza da verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ailem olan ve bundan sonra da ailem olarak kalacak başta futbolcularıma, çalışanlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:57
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Teknik direktör Erkan Sözeri

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