Güzelyurt Merkez Camii yeniden ibadet açıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 29 Kasım 2015'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde zarar gördüğü için yıkılan Güzelyurt Merkez Camii, yeniden ibadete açıldı.

Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, camiye baktıklarında sanki bahar ayında açan bir çiçekmiş gibi herkesin mutlu olduğunu söyledi.

Camilerin yaşatılması gerektiğini belirten Özdemir, "Camileri bir çiçeği sularcasına hayatta tutmamız lazım. Camilerimiz ancak cemaatle hayatta kalır. Bunun bilincinde olarak sadece Cuma namazlarına değil vakit namazlarına da orayı doldurarak caminin etrafında sosyal aktivitelerde bulunarak yediden yetmişe yaşlısıyla genciyle orada bulunmak camiyi yaşatan en önemli unsurlardan biridir." dedi.

Camiler birlik ve beraberliğin sembolü

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da camilerin birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu anlatarak, "Bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Camiyi yapmaya vesile olan, destek veren, emek çeken herkes çok önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oluyor. Mühendisten işçisine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da herkesin farklı görüşte olabileceğini belirterek, bu toprakları vatan bilen herkesle kardeş ve beraber olduklarını söyledi.

Kahtalı, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Yakın tarihe baktığımızda ülkemiz için kurulmuş birçok tuzaklar vardı. Ama biz böyle bir ve beraber olduğumuz müddetçe onların bütün oyunlarını bozmayı Allah bizlere nasip ediyor. Onlar oyun kurmaya devam edecek biz birlik ve beraberliğimizle onların oyunlarını başlarına geçireceğiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Ali Meşe ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Tunç'un konuşmasının ardından 950 bin liraya mal olan 400 kişilik caminin açılışı dualarla yapıldı.