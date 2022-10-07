Güzellik uğruna dilsiz kaldı! Yok artık dedirtti...

Ekranlarda program sunan Serap Paköz, geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın dokturuna giderek fransız askısı işlemi yaptırmıştı. Yüzünü gerdiren sunucu büyük değişim yaşamıştı. Estetik işlemleri sonrası takipçileri tarafından büyük tepki gören Paköz'ü görenler inanamıyor. Filtresiz fotoğrafı herkesi şaşırttı.

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin bazıları Paköz'ün gençleşmiş halini beğenirken büyük çoğunluk 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetti.

Serap Paköz yaptırdığı estetik işlemleriyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini takipçileriye paylaşmıştı. Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.

''Estetikten konuşamıyor''

Paköz'ün son haline takipçileri tarafından ağır yorumlar yapıldı. Sunucunun fotoğraflarına, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", ''Yüzüne ne oldu?'' gibi yorumlar geldi.

Serap Paköz kimdir?

Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Biz bize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza Programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programının sunuculuğunu üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunuyor.

1987 yılında Türk halk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Sümer Ezgü ile nikah masasına oturdu. Evlilikleri sona eren ikilinin Ceren ve Ozan Ezgü isminde iki çocuğu var.



