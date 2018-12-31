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Güzelleşeyim derken zehirlenme

Güzellik uğruna insanlara hayal satan kozmetik firmalarının ürünlerinde kullandığı maddeler sağlığımızla oynarken uyanık kadınlar ürünlerin üzerinde bazı garantör bilgileri görüp okumadan asla ürün almıyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:42
Güzelleşeyim derken zehirlenme

Kozmetik sektörü bir anlamda aslında ‘hayal’ satıyor. "Bunu sürerseniz cildiniz daha pürüzsüz olur... Böyle bir ürün kullanırsanız kırışıklarınız yok olur... Yok şöyle bir ürün kullanırsanız saçlarınız parlar.."

Uzmanlar uyarıyor: Hanımlar, güzelleşmek için sağlığımızdan olmaya gerek yok. O kozmetiklerin içinde ne var, diye durup bir bakmanız lazım.

Şu basit ipuçlarını lütfen unutmayın

Kokusuzdur yazınca sevinin, harika kokarsa şüphelenin.

Kozmetik endüstrisininde 500‘e kadar kimyasal madde karıştırılıp harika bir sentetik kimyasal hazırlanabileceğini biliyor muydunuz? Peki buna çoğu zaman ‘koku‘ dendiğini söylesem? Gerçekten de firmalar o harika kokulu sabunları, vücut losyonlarını, deodorantları hazırlamak için bir sürü, muhtemelen son derece zararlı, kimyasalı karıştırıyor. Bu kimyasallar hormon değiştirme özelliğine de sahiptir, alerji de yaparlar. Siz siz olun, çok iyi kokarsa şüphelenin.

Phthalates: Bu kadar zor söylenen bir şeyi herhalde kolay aklınızda tutarsınız.

Defalarca, “Bu kimyasalı görünce arkanıza bakmadan kaçın” dedik çünkü kanserojen olduğu ve hormonları bozduğu pek çok yerde kanıtlanmış. Ve maalesef ismi alışılmış olmasa da, günlük bakım ürünlerinin içinde. Meselâ, saç spreyi, oje, oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve daha neler nelerde phthalates’e rastlamak mümkün.

Parabenler: Phthalates kadar kötü oldukları aşikar, ama bir grup kimyager onları aklamaya çalışıyor.

Bakın net bir soru:

-Ürünlerin son kullanım tarihleri olmamasını kim sağlıyor?

Cevap : Parabenler.

-Peki nelerde var parabenler?

-Hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm makyaj malzemeleri, kremler, şampuanlar ve neler neler… Hormon dengelerini bozup kanserojen olmanın yanında, bir de cildinizi vaktinden evvel yaşlandırıyorlar..

1.4 dioxan: “Ben hayatımda böyle bir içerik görmedim” diyorsanız haklısınız.

1.4 dioksan zaten vücutta bazı kimyasallar sonucu oluşan etoksilasyon sürecine deniyor. Petrol bazlı ürünlerin ciltte iritasyon yapmasını önlemek için PEG, polietilen (polyethylene, polyoxyethylene) gibi telaffuzu imkansız kanserojenler kullanılıyor.

SLS Sodyum sülfat: Etiketlerde ‘Sodium Laurly Sulfate’ veya SLS olarak gizlenirler. Sabunlardan, şampuanlardan diş macunlarına kadar sokulmuştur çokça köpürmeyi sağladığı için.. Ama ciddi kanserojendir..

Batıda bunlarla ciddi mücadele veriliyor. Sanayicilere baskılar uygulanıyor, bunların içine girdiği ürünler boykot ediliyor..

Fragrance: Şampuan-larda ve kozmetikte, “fragrance” yazısı olunca uzak duracağız.

TrIclosan: “Triclosan” gördüğümüzde uzak duracağız. Çünkü Triclosan vücuttan zor gidiyor, musluk suyundaki klorla etkileşip kloroform haline geliyor, deriden geçmesiyle insan sağlığına zarar verir hale geliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:42
  1. Kozmetik sektörü
  2. hayal
  3. Kozmetik endüstris
  4. sentetik kimyasal
  5. hormon
  6. Phthalates
  7. kanserojen
  8. Parabenler
  9. makyaj malzemeleri
  10. 1.4 dioxan
  11. SLS Sodyum sülfat
  12. fragrance
  13. TrIclosan

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