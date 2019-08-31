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Güzelköy’de güzel bir gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekili Levent Gök’ün bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:41
Güzelköy’de güzel bir gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekili Levent Gök’ün bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyareti sırasında yaptığı davet Gesi-Güzelköy’de gerçekleşti. Davete Başkan Büyükkılıç ile birlikte Vali Şehmus Günaydın da katıldı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Vali Şehmus Günaydın ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Güzelköy Mahallesini ziyaret etti. Nize olarak bilinen Güzelköy’deki tarihi ve doğal güzelliklerin gezildiği buluşmada 800’e yakın kuşluk ve tarihi yapılar hakkında bilgiler alındı ve Sipahi Sokağı’ndan geçerken burada bulunun 300 yıllık Isba Çeşmesi’nden su içildi.


Gesi Güzelköy Mahalle Muhtarlığı önünde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun selamlama konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güzelköy’ün adı gibi güzel bir yer olduğunu söyledi. Güzelköy’ün de içinde bulunduğu Koramaz Vadisi’nin tanıtımına yönelik çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Nize de güzel Güzelköy de güzel. Burası değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Bu nedenle de hoşgörünün merkezi. Güzelköy’ün de içinde bulunduğu Koramaz Vadisi’nde her yer tarih kokuyor. Koramaz’ın tamamını kapsayacak bir çalışma yapıyoruz. Burayı turizm cenneti haline getirmememiz için bir neden yok. Bu amaçla Melikgazi Belediyesi ile dayanışma içinde çalışıyoruz” dedi.


Vali Şehmus Günaydın da Güzelköy’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşlara teşekkür etti. TBMM Başkan Vekili Levent Gök de bir süre önce Kayseri’ye ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın’ı Nize’ye davet ettiğini ve memnuniyetle kabul ettiklerini belirterek teşekkür etti. Nize’deki tarihi doku ve kültürel değerlerin tanıtılması gerektiğini ifade eden Gök, “TBMM Başkanvekili olarak elimden gelen desteği yöneticilerimize vermeye hazırım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:41
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