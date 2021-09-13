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Ekonomi Güzel haber! Girişimciler yatırım için yarışıyor
Ekonomi

Güzel haber! Girişimciler yatırım için yarışıyor

Girişimcilerin Diyarbakır’a yatırım yapmak için artan talebi üzerine Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 4’üncü etap dolunca 5’inci etap için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 11:43:00 -
Güzel haber! Girişimciler yatırım için yarışıyor

Devamlı büyüyen ve 915.8 hektar alanda çok sayıda fabrikanın üretim yaptığı OSB’de üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor. Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 5’inci etapla ilgili başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi. Fidan, OSB’yi hızlı bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. Fidan, OSB’de inşa ve proje halinde olan fabrikaların da 2022 sonu itibarıyla tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Avantajlar söz konusu

Bu fabrikaların tamamının üretime geçmesiyle şu an 11 bin olan çalışan sayısının 17 bin civarına ulaşacağına işaret eden Fidan, “Batı illerinde işçilik maliyeti yükseldi. Burada işçilik maliyeti batıya göre daha ucuz. Çalışanlar hep genç nüfus. Diyarbakır 6’ncı teşvik bölgesinde. 6’ncı teşvik bölgesinde olması dolayısıyla SGK’da ve bazı vergi dilimlerinde büyük indirimler var. O da cezbedici” dedi.

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