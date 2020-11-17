‘Güzel adam’ı dualarla uğurladık
Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Kekeç, ebediyete uğurlandı.
Haber Merkezi
Eski yazarlarımızdan Ahmet Kekeç’in naaşı, dün Eyüpsultan Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Eyüpsultan mezarlığına dualarla defnedildi.
Büyük vefa
Namaza; Haber Müdürümüz ve Yayın Kurulu Üyemiz Murat Alan’ın yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İl Başkanı Bayram Şenocak, Vali Ali Yelikaya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Başkan Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, iş adamı Ethem Sancak, medya, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi ve yakınları katıldı.