Güya Afganistan’dan çekilen ABD’den Taliban’a hava saldırısı!

ABD Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırıları düzenledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Kabil hükümeti birliklerine destek için Taliban'ı hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD'li yetkililer saldırıları doğrularken, hava saldırılarına dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

"Birçok ilde hava saldırısı düzenlendi"

Yerel kaynaklar, ABD savaş uçaklarının başta Hilmend, Kandahar ve Vardak illeri olmak üzere birçok bölgede Taliban'a hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD savaş uçakları Taliban mensuplarına, topçu bataryalarına ve araçlarına yönelik saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarla Taliban ilerleyişinin durdurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Saldırılar nereden düzenlendi?

ABD'nin hava saldırılarını hangi konumdan düzenlediği de tartışılan bir diğer bilgi oldu.

Pentagon Sözcüsü Kirby birkaç gün önce, ABD'nin Afganistan'dan savaş uçaklarını çektiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda saldırıların Afganistan'daki hava üslerinden değil, Körfez'de bulunan askeri üsler üzerinden düzenlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu saldırılar son süreçte ABD'nin Taliban'a yönelik en kapsamlı saldırıları oldu.

Bu yılın başlarında da ABD güçleri Taliban'ı hedef alan bazı hava saldırıları gerçekleştirmiş, Taliban bu saldırılara ABD'ye ait askeri merkezleri füzelerle vurarak yanıt vermişti.