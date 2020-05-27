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Aktüel

Güvercini kurtarmak isteyen çocuk yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde demir çubukla güvercine dokunup uçurtmak isteyen 13 yaşındaki çocuk, yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:47:51 -
Güvercini kurtarmak isteyen çocuk yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde demir çubukla güvercine dokunup uçurtmak isteyen 13 yaşındaki çocuk, yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.



Olay, Mazıdağı ilçe merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattına konan güvercinini uçurtmak için eline uzun bir demir çubuk alan Zeki G., demiri yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Akıma kapılarak yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Durumu ağır olan çocuğun yanık ünitesi bulunan Malatya’ya gönderildiği öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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