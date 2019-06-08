Güvensiz ve uygunsuz ürünlere geçit yok

Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 Ocak-Nisan döneminde 552 milyon ithal ürün denetimden geçirildi.

Bu ürünlerden 1,1 milyonunun ülkeye girişine güvensiz oldukları için izin verilmedi. Güvensiz ürünler arasında 350 bin adaptör, 140 bin tıbbi ekipman, 90 bin aydınlatma cihazı, 84 bin iş eldiveni, 68 ton inşaat demiri ve 50 bin oyuncak yer alıyor.

Bakanlık, denetimlerinin ardından 142 bin akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık ile 39 bin araç farını da uygunsuz buldu. Yeni risk odaklı denetim politikası çerçevesinde ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi bir performans geçmişi olan firmalar yerine riskli şirketlerin ve ürünlerin denetimlerine odaklanan Ticaret Bakanlığı; böylelikle denetimlerini daha etkin, daha verimli ve hedefe odaklı yürütüyor. Bu uygulamalarla şirketler, daha güvenilir olmaya teşvik edilirken; tüketici bilincinin artmasına katkıda bulunuluyor.