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Ekonomi Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza
Ekonomi

Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:56:00 -
Güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayı itibarıyla 940 parti ürünün denetlendiğini ve ürünleri güvensiz bulunan üreticiler ile ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün denetimlerine ilişkin bilgi verildi.

Öncelik sağlık ve güvenlik

Açıklamada, tüketicileri güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütüldüğü, denetimlerde ürünlerin Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelendiği ifade edildi. Böylece tüketicilere AB seviyesinde koruma sağlandığına işaret edilen açıklamada, güvensiz ürünlerin oluşturabileceği risklerin önlenerek tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasının Bakanlığın birinci önceliğini oluşturduğu ve “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı. Açıklamada, ürün kontrollerinin, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikayetleri ve diğer bildirimler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilerek, “Denetimlerde ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapılmakta, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeler kontrol edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

940 parti ürün denetlendi

Denetimler sonucu mevzuata uygun olmayan ürünler için piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bu ürünlere ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla ‘www.guvensizurun.ticaret.gov.tr’ adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, Temmuz 2023 itibarıyla toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.”

Okul ve kırtasiye ürünleri mercek altında

Açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler de gerçekleştirileceğine işaret edilerek, “Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır” ifadesi kullanıldı. Tüketicilere çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Bakanlığımızın internet sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır.”
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