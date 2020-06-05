Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan kritik açıklama: Hazırlıklı olun
Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Libya'da darbeci Hafter güçlerinden kurtarılan bir hastanede 106 ceset bulunmasıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu. Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, kritik bir açıklamada bulundu.
"Hazırlıklı olun"
Başbuğ, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Ajanslara Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulunduğu haberi düştü. Sürpriz mi? Asla Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de bu tür toplu mezarlara hazırlıklı olun Bosna'da olduğu gibi.."