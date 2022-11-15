Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar’dan olay sözler! "Oraya harekat boynumuzun borcu" dedi, adres verdi

Taksim'de 6 sivilin öldüğü terör saldırısı Türkiye'yi derinden sarstı. Bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığını itiraf etti.

Terör olayına ilişkin uzman isimlerden kritik değerlendirmeler geldi. Hain saldırının 3 boyutu olabileceğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milliyet.com.tr'den Sercan Dinç'e önemli açıklamalarda bulundu.

Kobani'ye operasyonun kaçınılmaz olduğunu ve bu bölgeye bir harekat yapmanın artık boynumuzun borcu olduğunu vurgulayan Ağar'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle pek çok bakış açısı geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Nokta atışı iddialı bir cümle kurulduğunda böylesine bir olayda tehlikeli olduğunu değerlendiriyorum. Neden? Çünkü bu eylem örgüt içi bir takım dinamiklerden de kaynaklanıyor olabilir. Örgütün Türkiye'nin ayağına bastığı bir takım ilişki geliştirdiği ülkelerle olan ilişkisinden de kaynaklanıyor olabilir. Neyi kastediyorum? Bir üçüncü boyutu daha var. Bir eş güdüm içerisinde yani örgütün iç dinamikleriyle, asil devletin hassasiyetleriyle eş güdüm sağlanarak yapılmış olma ihtimali daha da işi çarpıcı hale getiriyor.

"Zap'ta örgüt iddialarıyla ve ihtiraslarıyla beraber çöktü"

Kendi iç dinamikleri ne olabilir? Bir; Zap'ta kaybetti. Zap'ta örgüt iddialarıyla ve ihtiraslarıyla beraber çöktü. Zap onlar için çok önemliydi. Ne diyordu Murat Karaılan, Cemil Bayık; "Zap'ı kaybedersek biz bu mücadeleyi kaybederiz." Kendi tabanlarına bile Zap'ta çok yalan söylediler. Yok şu silahı kullandı, yok kendi askerini yaktı... Oralardan medet umdular.

İki; Kandil'deki PKK ile Suriye'deki PKK arasında rekabet var. Bu da olabilir. Kandil'deki terör baronlarıyla siyasetteki terör baronları arasında da bir rekabet var. Buna dair gelişen kendi içlerinde rahatsızlık üreten bir takım inisiyatifler var.

"Kobani'ye harekat yapacağız. Yapmak artık boynumuzun borcu"

Bir diğer tarafıyla; Bir şekilde kendi içlerindeki rekabet nedeniyle Ayn El-Arap menşeili bir eylemi yapıp, Türkiye'nin planlamasını değiştirmek istiyor olabilir. Biz Ayn El-Arap'a (Kobani) harekat yapacağız. Yapmak artık boynumuzun borcu. Ama bu eylemi ne zaman yapacağız onların kendi iç dinamikleriyle ilgili hesaba hizmet ederek mi yapacağız? Bu onlarla ilgili olan birşey. Benim aklıma gelen örgütün iç dinamikleriyle olan bir kısım.

Türkiye'nin bağımsız inisiyatifleri, rahatsız etti

Bir de Türkiye 4 tane harekat yaptı Irak'a, Suriye'ye. Ondan Doğu Akdeniz'de bir güç mücadelesine tutuştu. Enerji jeopolitiğiyle ilgili Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu inisiyatifler, Libya meselesi, Karabağ meselesi, Afrika'daki açılım, kendi içerisinde üretmiş olduğu bağımsız inisiyatifler, siyaset ve strateji, Ukrayna savaşında belirlediği pozisyon... Ve bunların türevleri... Bunlardan herhangi veya bir kaçı da olabilir. Türk dünyasıyla ilgili geliştirmiş olduğu angajmanlar. Bu sebep bunlardan biri veya bir kaçı da olabilir."