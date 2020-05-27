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Aktüel

Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

Gaziantep’te meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi olan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:29:42 -
Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

Gaziantep’te meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi olan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli şahıs, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Şahinbey ilçesinde meydana gelen 2’si iş yerinden olmak üzere toplam 6 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi olan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli yakalandı. Şahsın iş yerinden güvenlik kamerasını çalma anları ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Yakalanan şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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