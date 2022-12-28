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Gündem Güvenlik kameraları dehşet anlarını kaydetti
Gündem

Güvenlik kameraları dehşet anlarını kaydetti

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 18:23:00 -

Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Kozluk istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çarıklı köyü mevkiinde defalarca takla atarak durabildi.

Sürücü ve araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, yardım talebinde bulundu.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yeri kamerasıyla anbean kaydedildi.

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