Güvenlik-İş Sen’den Akit Grubu’na 2 ödül

Yeni Akit Ankara

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş Sen), tarafından Kovid-19 salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı Akit Medya Grubu’na iki ödül verildi. Sendika, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara’da ödül töreni düzenledi. Kovid-19 sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı plaket verilen gazeteciler arasında, Yeni Akit Gazetesi muhabiri Hasan Eğrigöz ve Akit TV kameramanı Engin Eşgi de yer aldı.

Demokrasinin güvencesi

Güvenlik-İş Sen Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, programda yaptığı konuşmada, 24 Temmuz 1908’in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu vurguladı. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarının özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyunun bilgilenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Çağırıcı, şunları dile getirdi: “Basın, demokrasinin güvencesidir. Basın mensupları, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde basının gücünü bize bir kez daha gösterdi. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde de basın mensupları çalışmalarıyla halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini sürdürdü. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.”

Kovid-19 çalıştılar

Güvenlik-İş Sendikasının basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceğini belirten Çağırıcı, tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de basın mensuplarının salgın sürecinde önemli çalışmalara imza attığını, birçok basın mensubunun sağlığını riske atarak özveriyle görevini yaptığını söyledi. Programda, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk ve Fevzi Karataş da yer aldı.