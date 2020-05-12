Güvenlik güçlerine sahurda yemek ikramı sürprizi

Malatya’nın farklı bölgelerinde görev yapan emniyet personeline İHH tarafından sahur vaktinde yemek ikramında bulunuldu.

İHH ekipleri Malatya’da görev yapan ve nöbette oldukları için evlerine gidemeyen polis ekiplerine sahur yemeği götürdü. Şehir girişinde bulunan polis uygulama noktası ile polis merkezlerindeki görevli ekiplere sahur için yemek paketlerini ulaştırdıklarını ifade eden Malatya İHH Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin, güvenlik güçlerine bir nebze de olsa katkı sunma adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

2020 yılının başından itibaren deprem ve sonrasında korono virüs ile mücadele edildiğini belirten Derin, “Bizlerde bu virüsten etkilenenler için çalışmalar yapmaya başladık ve virüs bitene kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Korono virüsten etkilenenlerin başında sağlık çalışanlarıyla birlikte hiç kuşkusuz emniyet mensupları geliyor. Cansiparene bir şekilde çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bizde Malatya İHH olarak kolluk kuvvetlerimize bir nebze olsun katkımız olsun diye sahur ikramında bulunduk. Ramazan ayının bereketiyle onların yanlarında olduğumuzu hissettirmişsek ne mutlu bizlere. Allah için yardımlaştığımızda rahmet ve bereketin bizlerin üzerinde olacağına inanıyoruz. Umudumuz da bu rahmetle birlikte Ramazan ayının sonunda çifte bayrama ulaşırız” diye konuştu.