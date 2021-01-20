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Gündem Güvenlik güçlerinden teröristlere 7 maddelik çağrı!
Gündem

Güvenlik güçlerinden teröristlere 7 maddelik çağrı!

Metrelerce kar ve dondurucu soğuklara rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde terör operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, bir yandan da PKK'lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına ve kırsal alanlar gibi birçok bölgeye 7 maddelik bildiriler bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:30:00 -
Güvenlik güçlerinden teröristlere 7 maddelik çağrı!

'Gelin kardeş olalım' başlıklı, teröristlerin teslim olmaları için hazırlanan 7 maddelik bildiri şöyle:

“• Amerika'nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma,
• Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır,
• Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor,
• Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir,
• Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven,
• Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa,
• Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir."

Bitme aşamasına gelen terör örgütü PKK’dan 2020 yılında sadece ikna çalışmaları sonucu 243 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yılın ilk 18 gününde ikna edilerek teslim olan terörist sayısı ise 11’e çıktı.

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