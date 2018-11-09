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Güvenlik güçleri uyuşturucu baronlarının nefesini kesti

Son dönemlerde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.

09 Kasım 2018 Cuma 13:39

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Türkiye’nin son dönemde PKK terör örgütü başta olmak üzere gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılarının da nefesini kesti.

Konuya İlişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, “Yapılan terörle mücadelede başarılı sonuçların elde edilmesi elbette sahaya da yansıyor. Bu mücadele sonrasında sahadaki torbacılar madde satışı yapamıyor. Yapılan bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Gerçekleşen operasyonlar özellikle sahadaki torbacı dediğimiz seyyar uyuşturucu satıcılarına yapılıyor” diye konuşan Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, “Dağda ya da sınırda yapılan her operasyon direkt terör örgütüne zarar veriyor. Emniyetin yaptığı operasyonlarla satış ve kullanım doğru oranda düşüyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de, “İçişleri Bakanlığı uyuşturucu operasyonlarına çok önem veriyor. Devletin içerisinde bulunan FETÖ’cü yapı temizlendikten sonra operasyonlardaki başarılar da arttı. Dolayısıyla terör örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu da büyük darbe aldı. Özellikle PKK, gelir kaynaklarının büyük bir kısmını kaybetti” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 13:39
  1. Diyarbakır
  2. Ağrı
  3. Yeşilay
  4. Cihangir Aslan
  5. AK Parti
  6. Cuma İçten

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