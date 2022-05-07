Özellikle ikinci el otomotiv satışlarında ödeme konusunda zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Alıcı satıcıya belirtilen tutarı ödemesine rağmen bazı durumlarda son anda satıcı fiyatı değiştirebiliyor. EFT ve havale işleminin ardından satıcı fiyatı beğenmezse para iadesi alınması konusunda alıcı güçlüklerle karşılaşabiliyor. Satış anında bu tip dolandırıcılıklarla karşılaşılmaması adına güvenli bir sistemin bulunup bulunmadığı ise merak ediliyor. Peki, ev araba satışlarında güvenli ödeme sistemi nedir?

Güvenli ödeme sistemi nedir? Ev araba alınırken güvenli ödeme sistemi nasıl kullanılır?

İkinci el otomotiv satışlarında son anda dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bankalar ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle Güvenli Ödeme Sistemi hizmeti kullanılıyor. Bu sistemle ikinci el taşıtın mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı olarak el değiştiriyor. Bankaların büyük kısmı bu sistemi müşterilerinin hizmetine sunuyor. Alıcı belirlenen tutarı bankanın kendisine bildirdiği Güvenli Ödeme Sistemi hesabına gönderiyor. Ardından satış işlemleri noterde onaylandıktan sonra para satıcının hesabına yansıyor. Böylelikle parayı banka gönderdiği için satış sonrası satıcı mağdur olmamış oluyor. Kısacası bu sistem hem alıcı hem de satıcı için güven ortamı oluşturuyor.