THY - Kastamonu
0553 313 94 23

"Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Muğla Bodrum'da, "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" adı verilen huzur operasyonu gerçekleştirildi. Aranan 27 kişi gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:26
"Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Muğla ve Bodrum Emniyet Müdürlüklerine bağlı 467 polis tarafından, gece kulüplerinin yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 3 bin 472 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iş yerleri kontrol edildi.

İki dedektör köpek de uyuşturucu aradı

Söz konusu eğlence mekanlarının uyuşturucu bulunması ihtimaline karşı arandığı çalışmalarda, Narkotim ekiplerinin iki dedektör köpeği de kullanıldı.

Gümbet'te yaklaşık iki saat süren uygulamada, aranan 27 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız 4 silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu da uygulama noktalarında ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Bazı gece kulübü işletmecileri polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:26
  1. Muğla
  2. Bodrum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    1. Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    2. Çin'den Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık..
    3. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
    4. Muğla Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü 4..
    5. Üniversitelerin iki yıllık bölümleri..
    6. Rusya'da helikopter düştü! 18 ölü
    7. Meteoroloji'den İstanbul'a 'sağanak'..
    8. 2018 YKS lisans programları en küçük..
    9. Tosya’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    10. FETÖ operasyonunda önemli isim..
    11. Kozanlı Ömer’in bylock yazışmaları..
    12. Berat Albayrak: Enflasyon ve faiz..
    13. Seydikemer'de kaza: 2 ölü, 4 Yaralı
    14. Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı!
    15. Usame Bin Ladin'in annesi konuştu:..
    16. "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1"..
    17. İzmir'de huzur ve güven uygulaması!
    18. "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    19. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    20. Çorum'da iki otobüs çarpıştı: 13 kişi..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması