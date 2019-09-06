Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, daire müdürleri ile ilgili STK temsilcileri ve okul idarecileri katıldı.

Toplantıdakonuşan Vali İbrahim Akın, çocukların eğitimlerini huzurlu ve güvenli ortamda tamamlamaları konusunda gereken bütün çalışmaları yaparak tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kırşehir’in eğitimde marka kent olmasında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin de payının büyük olduğunu belirten Vali Akın, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, başlıyor. Çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri adına kurumlarımızca yürütülen çalışmaları gözden geçirmek, eksikler varsa bunları tespit etmek ve bu konularda görüş ve önerileri almak üzere bu toplantılar düzenliyoruz. Huzurlu ve güvenli ortamda çocukların eğitimlerini tamamlamaları bizler için çok önemli"dedi

Trafik ekiplerinin servis denetimlerini düzenli ve sıklıkla yapacaklarını da aktaran Vali Akın, "Çocuklarımızı evden alıp okula bırakan, okuldan da eve bırakan servisler, okulun çevresi ve okulun içinde yer alan kantin gibi yerlerin güvenliği önemli. Okulların açıldığı hafta trafik ekiplerimizce servislerin denetimi yoğun bir şekilde yapılacak. Okullarda güvenli eğitimi sağlayan unsurlardan en önemlisi kamera kayıt sistemi. Çocuklarımıza zarar verebilecek kötü niyetli kişilerin okul çevresinden uzak tutulmasında kameraların önemli olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle, okul yöneticilerinden ricamız mutlaka kameraların çalışır vaziyette kayıtta olmasına özen göstermeleri. Okullarda çocuklarımızın hem sağlığı ve güvenliğini etkileyen unsurlardan bir tanesi de kantinler. Hem kantinlerde çalışanların durumu hem de satışa sunulan ürünlerin durumu önem arz ediyor. Okulların çevresinde uyuşturucu satanlara ya da tek dal sigara satanlara da asla fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantı, sunumların ardından fikir alış-verişinde bulunularak yapılan değerlendirme ile sona erdi.