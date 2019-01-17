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Güvenli bölge Suriyelilere umut oldu

Türkiye’nin iç savaşın ilk yıllarından beri dillendirdiği “Güvenli bölge” önerisi, mülteciler için umut oldu. Suriyeli mülteciler, “Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Tampon bölge olursa o korunaklı alanlara dönebiliriz. Gerekli adımlar bir an önce atılsın” dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 09:53

Türkiye'nin iç savaşın ilk yıllarından beri dillendirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden gündeme getirdiği "güvenli bölge" önerisi, Suriyeli sığınmacıları dönüş için umutlandırdı. Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, "Eğer tampon bölge daha önce olmuş olsaydı, milyonlarca vatandaşımız şu an Türkiye'de olmayacaktı. Tampon bölge şimdi olursa da bizi vatanımıza daha yakın eder, topraklarımıza geri döneriz. Türkiye'den ve uluslararası toplumdan ricamız, bir an önce tampon bölgenin kurulması için adım atılmasıdır” dedi. Suriyeli avukat Muallim Sait de Suriye'nin acilen güvenli bölgeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sait, söz konusu bölgenin dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Suriyelileri de bir araya getireceğine inandığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:53
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. güvenli bölge
  3. Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede
  4. Suriyeli avukat Muallim Sait

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