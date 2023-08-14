Güvenle tüketebilirsiniz! Deve dikeni bakın neye iyi geliyormuş!

Deve dikeninin, sağlık açısından onlarca faydası bulunuyor. Karaciğer başta olmak üzere, her organa fayda sağlayan deve dikeni, uzmanların önerisiyle kullanılabilir. Deve dikeninin çayı da tam bir mucizedir.

DEVE DİKENİ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Deve dikeni, yağların oksidasyonunu yavaşlatan bir madde olan antioksidan içeriğine sahiptir. Bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmanın en iyi yollarından biri bu bitkiyi demlemektir. Farklı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak doktorlar tarafından tavsiye edilen deve dikeni çayı faydaları oldukça fazladır. Kolaylıkla ulaşabildiğimiz deve dikeni çayı faydaları şu şekildedir:

Sütü arttırıcı etkisinden dolayı emziren annelerde tavsiye edilir.

Karaciğerin sağlığını destekler ve işlevini arttırır.

Karaciğerde bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak karaciğerde meydana gelebilecek yağlanma sorununu engeller.

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Sindirim sisteminin işlevini destekler.

Vücutta zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kolesterol seviyelerini dengelemekte yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyelerinin kontrolünde tavsiye edilir.İçinde bulunan omega-3 ve yararlı yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Deve dikeni çayı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sebeple bazı kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalmasını engellemekte yardımcıdır.

Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek cilt problemlerinin azaltılmasında destekleyici rol oynar.

Ciltte oluşabilecek akne problemlerini önlemeye yardımcıdır.

Deve dikeni çayı yağı eritmede önemli bir rol oynadığından kilo vermeye yardımcıdır.

Birçok bitki çayı gibi deve dikeni çayının da faydaları sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Fakat unutulmaması gerekir ki bu bitki çayları direkt olarak tedavi için kullanılmaz, tedavi destekleyici olarak kullanılır. Bu sebeple mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Doktor tavsiyesi veya danışılması üzerine tedavi destekleyici olarak kullanılabilir. Farklı şikâyetlerin tedavisinde yardımcı rolle başvurduğumuz bitki çaylarının demlenmesi birbirinden farklılık gösterir. Peki, deve dikeni çayı nasıl yapılır?

DEVE DİKENİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Deve dikeni çayı pek çok hastalığın ve şikâyetin tedavisinde doktorlar tarafından tavsiye edilen sağlıklı bir çaydır. Fakat bu çayın faydalarından yararlanabilmek ve olası oluşabilecek ters durumları engellemek noktasında doğru demlenmesi gereklidir. Deve dikeni çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Tüketim miktarına göre en az 1 çay kaşığı kurutulmuş deve dikeni tohumu

250 ml içme suyu

DEVE DİKENİ ÇAYI TARİFİ

Bir bardak kaynayan suya deve dikeni tohumlarını ekleyerek 5 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatarak 5 dakika da demlenmesi için bekletin. Deve dikeni çayı demledikten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz deve dikeni çayına zencefil, limon suyu, tarçın ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek de demleyebilirsiniz. Arzuya göre ekleyebileceğiniz bu malzemelerle deve dikeni çayı hazırlamak için şu tarifi uygulayabilirsiniz:

Kaynayan suya soyulmuş ve dilimlenmiş zencefil ekleyip 1 dakika kaynatın ve ardından ateşi kapatın. Ateşten aldığınız suyu deve dikeni tohumu ve tarçın ekleyerek 15 dakika demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzüp içerisine limon ve Hindistan cevizi yağı ekleyin. İster sıcak ister buz ekleyerek soğuk tüketebilirsiniz. Şeker kullanmayın, tatlandırıcı veya bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.