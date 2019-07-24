Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın, Alman ve İspanyol kulüplerinin radarında.

Menajerler, 20 yaşındaki forvet için Almanya'dan 4 milyon Euro'ya yakın bir teklifle geldi.

Ancak siyah-beyazlılar menajerlere kapıyı kapattı.

Bu sezon daha fazla forma şansı bulacağına inandıkları genç futbolcunun A Milli Takım ile de piyasasının artacağını ve ileride çok daha yüksek rakamlara Avrupa'ya transfer olabileceğini düşünen yönetim, Güven'in transferle anılmasını istemiyor.