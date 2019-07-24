Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın, Alman ve İspanyol kulüplerinin transfer gündemine geldi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın, Alman ve İspanyol kulüplerinin radarında.
Menajerler, 20 yaşındaki forvet için Almanya'dan 4 milyon Euro'ya yakın bir teklifle geldi.
Ancak siyah-beyazlılar menajerlere kapıyı kapattı.
Bu sezon daha fazla forma şansı bulacağına inandıkları genç futbolcunun A Milli Takım ile de piyasasının artacağını ve ileride çok daha yüksek rakamlara Avrupa'ya transfer olabileceğini düşünen yönetim, Güven'in transferle anılmasını istemiyor.
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