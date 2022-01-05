‘Güven ortamı sağlandı’

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının detaylarını paylaştığı “Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Mevduat/Katılma Hesabı” ürünü ile iş dünyası ve piyasaların ihtiyacı olan güven ortamının önemli derecede sağlandığını kaydetti. Yeni ürünün uygulamaya alınmasıyla kurlardaki aşırı dalgalanmanın makul bir seviyeye çekildiğini ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlandığını aktaran Göktaş, amaçlarının, finansal piyasalarda risklerin gerilediği, öngörülebilirliğin yükseldiği ve piyasayla iletişimin kuvvetleneceği yeni bir döneme girmek olduğunu vurguladı.

Büyüme ivmesiyle yola devam

Göktaş, “Ülkemizin, sağlam yapısal ve kurumsal altyapısı ve ilgili otoritelerin yakın dönemde finansal piyasalarda istikrar ortamı sağlamak üzere attığı adımlar ile içinde bulunduğu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağına ve ekonomik büyüme ivmesiyle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranının sıfırlandığını bildiren Göktaş, “Bu sürecin vatandaşlarımızın dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltarak hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına hizmet edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatın yayımlanması sürecince TKBB Danışma Kurulu, Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Katılma Hesapları’na ilişkin olarak Katılım Bankacılığı İlke ve Standartları çerçevesinde ilgili kurumlara görüş ve değerlendirmelerini iletmiştir. Tasarruflarını katılım finans kuruluşlarında değerlendirmek isteyen bireysel müşterilerimiz, bankalarımızın şubelerini ziyaret ederek hesap açılışlarını gerçekleştirebilir. Müşterilerimiz Türk lirası birikimleri için kar payı almaya devam ederken, getirilerini altın ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı koruyabilecekler” ifadelerini kullandı.

İmkanlar seferber edilecek

Göktaş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak, Türkiye’nin ekonomi ve finans piyasalarında son aylarda yaşanan dalgalanmaların önüne geçebilecek bireysel yatırımlardan iş dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki ticari faaliyetlerine kadar tüm sektörlerde istikrarlı büyümenin sağlanması adına tüm imkanlarını seferber ederek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.