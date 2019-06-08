0553 313 94 23

Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, bu yılın ilk beş ayında 150 adet uzaktan kumandalı kepçe ihracatında bulundu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:29
Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti

Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, bu yılın ilk beş ayında 150 adet uzaktan kumandalı kepçe ihracatında bulundu.


Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünya’ya pazarlamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas’a ihracatta bulundu. Bu yılın ilk beş ayında 150 adet uzaktan kumandalı kepçe ihracatında bulunan firma, yıl sonuna kadar 400 adet uzaktan kumandalı kepçeyi Dünya’ya pazarlamayı hedefliyor. İhracat ile Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını belirten Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas’a ihracatta bulundu. Bu yılın ilk beş ayında toplam ihracatımız 150 adet kepçe oldu. İnşallah yılsonuna kadar ihracatımızı 400 adet kepçe olarak hedefledik” dedi.


Demir, “Ülkemizi yıllarca batıya muhtaç ettiler. Üretme biz size zaten satıyoruz dediler, bizi kendilerine mahkum ettiler. Bu ülke 2002 sonrası dışa açıldı ve ihracat rakamları 170 milyar dolarlara ulaştı. Tabii ki yetersiz 500 milyar dolara ulaşmak hiçte zor değil. Bu ülke hedefi olan 2023’e her şeye rağmen emin adımlarla ulaşacak. Yeniden bizler üreteceğiz ülkemiz büyüyecek” dedi.


Öte yandan firma, son olarak Kocaeli’yi Güney Amerika pazarına açılabilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karapet geçidinde kar manzaraları
    1. Karapet geçidinde kar manzaraları
    2. BiP ile bayram ettiler
    3. 3600 ek gösterge artışı son dakika ne..
    4. Çocuklar korkularının üstesinden nasıl..
    5. Liberya’da halk, Devlet Başkanı Weah’a..
    6. Albaraka Türk’ten doğaya tam destek
    7. Bakan Selçuk: “Kurum bakımlarımızla da..
    8. Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde..
    9. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    10. Yenişehir Belediyesi’nden ücretsiz yaz..
    11. Zihinsel engelli gençten haber..
    12. Alışkanlıkları değiştirme zamanı..
    13. Otomobilin ezdiği kaplumbağadan güzel..
    14. Köylülerin çöp tepkisi
    15. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13..
    16. Köprüköy’de trafik kazası: 9 yaralı
    17. ABD'den gelen mektup sonrası MSB'den..
    18. Tatil dönüşü bu katliam yaşanmasın!
    19. Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden..
    20. Menderes’te, 10. kez halk dansları..
    21. Diş hekimi korkusuna dikkat
    22. UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor
    23. Diş eti hastalıkları konusunda uyardı
    24. EuroHockey Club Challenge III 2019..
    25. Kadın hastalıklarında etkili yöntem..
    26. Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli..
    27. Kargo şubesinden devlet memurları için..
    28. (Özel) Coğrafi işaretli Ayvalık..
    29. Yenişehir’e millet kıraathanesi
    30. Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim