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Güven kapı kapı geziyor

AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:59
Güven kapı kapı geziyor

AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kampanya sürecine yağmur altında sürdüren Güven Yenice’nin tüm mahallelerini adım adım gezerek projelerini anlatıyor.


Yenice halkının naif yapılı ve güzel kalpli insanlar olduğunu belirten Güven, “Seçim çalışmalarımda tüm Yeniceli hemşehrilerimin gönüllerine dokunmak, onların ellerini sıkmak, onların sevgisini kazanmak için çabalıyorum ve her geçen gün şahsıma gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu oluyor, tüm yorgunluğumu unutuyorum. Hatırını sormadığım, elini sıkmadığım, gönlüne dokunmadığım tek bir hemşehrim kalmayacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:59
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