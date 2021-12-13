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Kadın - Aile Güveç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Güveç nasıl yapılır?

Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 18:31:00 - 2021-12-13 18:35:24
Güveç nasıl yapılır?

Güveç et, ülkemizde çok tercih edilen veen çok pişirilen bir yemektir. İşte kolay tarifi

Güveç nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 200 gram kuzu kuşbaşı et
  • 100 gram taze fasulye
  • 1 adet orta boy patates
  • 2 adet kabak
  • 2 adet patlıcan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • Yarım su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • Tuz

Yapılışı

İlk olarak tencere ya da toprak kabın içine kuşbaşı etleri döşeyin. Kuru soğanı ince ince doğrayıp etlerin üzerine ekleyin.  Yeşil biberleri ve taze fasulyeleri önce yıkayıp, ortadan ikiye bölün ve etin üzerine katın. Patatesleri soyup küp küp doğrayarak ekleyin, patlıcanları ve kabakları alaca soyun, küp küp doğrayarak güvece ekleyin. 1 diş sarımsak ve domatesleri de ekleyin. Son olarak 1 kahve fincanı sıvı yağı ve yarım su bardağı suyu, tuz da ekleyerek tencerenin ağzını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun. 1-1,5 saat pişirdikten sonra güveci servis tabağına ters çevirerek ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

 

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