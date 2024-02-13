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Dünya Guterres'ten son dakika Gazze açıklaması: İsrail hükümeti artık zorunda
Dünya

Guterres'ten son dakika Gazze açıklaması: İsrail hükümeti artık zorunda

Yeniakit Publisher
2024-02-13 23:01:00 -
Guterres'ten son dakika Gazze açıklaması: İsrail hükümeti artık zorunda

Siyonistlerin Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösteren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü (Gazze'de) bu küçük toprak parçasında yaşıyor" dedi. BM'de İsrail'in uluslararası çağrılara artık uymak zorunda olduğunu duyurdu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'ten çarpıcı bir Gazze açıklaması geldi.

'İsrail hükümeti artık zorunda'

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

Guterres, Dünyanın çatışma ve açlık arasındaki yıkıcı ilişkinin örnekleriyle dolu olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de kimsenin yeterli yiyeceği yok. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü bu küçük toprak parçasında yaşıyor." dedi.
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'Korkunç sonuçları olur'

İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatıyla ilgili Guterres, "Gazze'deki insani yardım ulaşımına ilişkin koşulların kötüleşmesinden derin endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının İsrailli yetkililerle yürüttüğü "önden bilgilendirme" sisteminin ise etkili bir şekilde çalışmadığını belirten Guterres, "Refah'a yönelik topyekun bir saldırı gerçekleşmeden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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