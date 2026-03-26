Guterres'ten "Savaş kontrolden çıktı" uyarısı: BM'den taraflara diplomasi çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin üç hafta sonunda kontrol edilemez bir noktaya geldiğini duyurdu. Bölge için özel temsilci atayan Guterres, "Gazze modeli Lübnan'da tekrarlanmamalı" diyerek çatışmaların derhal sonlandırılmasını istedi.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Antonio Guterres, Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin hayal edilen sınırları aştığını belirtti. Dünyanın geniş çaplı bir savaşın ve derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu ifade eden Guterres, çatışmaların sonuçlarını takip etmek üzere Jean Arnault’u Özel Temsilci olarak atadığını açıkladı.

ABD, İSRAİL VE İRAN'A DOĞRUDAN MESAJLAR

Guterres, çatışmanın ana aktörlerine seslenerek insani ıstırabın derinleştiğine dikkat çekti. Genel Sekreter'in mesajları şöyle oldu:

"ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir."

"GAZE MODELİ LÜBNAN'DA TEKRARLANMAMALI"

Lübnan ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Guterres, Hizbullah'ın saldırılarını durdurması, İsrail'in ise Lübnan'daki askeri operasyonlarına son vermesi gerektiğini savundu. Guterres, barışın tek yolunun uluslararası hukuk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Savaş çözüm değildir. Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur."

 

