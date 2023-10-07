Guterres'ten Rusya'ya nükleer uyarısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm nükleer silah sahibi ülkelere, nükleer testlere ilişkin 'moratoryumu' teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekebileceğine ilişkin açıklaması hakkında Haq, "Genel Sekreter CTBT'nin uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor." ifadelerini kullandı.
Haq, Genel Sekreterin tüm ülkelere söz konusu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunduğunu da belirtti.
Ülkelerin CTBT uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm nükleer silah sahibi ülkelere nükleer testlere ilişkin moratoryumu teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." diye konuştu.
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