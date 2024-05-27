  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!

“Kınama ile oyalanmayın” diyen Bahçeli: İslam ülkeleri ayaklansın!

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Gündem Guterres'ten İsrail çağrısı: Bu dehşet sona ermeli!
Gündem

Guterres'ten İsrail çağrısı: Bu dehşet sona ermeli!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:29:00 -
Guterres'ten İsrail çağrısı: Bu dehşet sona ermeli!

Katil İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı kampa düzenlediği saldırıyı kınayan BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu dehşet sona ermeli." dedi.

Guterres, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İsrail saldırısı sonucu ölümcül çatışmadan kaçmaya çalışan masum sivillerin öldüğünü belirten Guterres, saldırıyı kınadı.

Guterres, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığının altını çizerek, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.

Refah'a sığınan Filistinlilere hava saldırısı: En az 40 şehit

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!
İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Dünya

İsrail Refah'ta yakarak öldürdü Hitler'in Almanya'sı 'hata' dedi!

Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı
Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

Gündem

Kanı bozuk soysuzlar! İsrailli gazeteciler Refah'taki vahşeti kutladı

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor
İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

Gündem

İsrail'in Refah saldırısına tüm dünyadan tepkiler büyüyor

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy
AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

Dünya

AB'den katil İsrail'e çağrı! UAD kararlarına uy

İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba
İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba

Gündem

İsrailli siyonist Bakan Katz'a Türkiye'den tepki: Faydasız bir çaba

BM'den İsrail'in son vahşetine tepki!
BM'den İsrail'in son vahşetine tepki!

Dünya

BM'den İsrail'in son vahşetine tepki!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandas

Ha ordan .Korkak alçak ler. Rusya Ukrayna'ya asker çıkardı diye bütün dünyayı ayağı kaldirip Rusya'ya cephe almıştınız.O.ç lari iş İsrail olunca kafazi kuma gomdunuz görmezden geldin. Allah'ın qdaleti er geç tecelli edecek . Hepinizi yerin dibine soktuğu zaman cigliklarizi göreceğiz. Katil terörist devleti ABD ve onun tasmalı köpeği İsrail sonuz gelecek. inşallah çin,k.kore.rusya eceliz olur. Nukler füze atar Sizler orda çığlıklar içinde geberirken bizde burda çay içip TV seyredecegiz.

HİZİPSAVAR

boş laf etmeyin kan ellerinizde gariban bir yer olsa hemen bm askeri yollarsınız ne bekliyorsunuz yollayın bm askerlerini.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23