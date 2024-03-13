  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şırnak'ta konuşan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Gayeleri ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir

Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş

'Bunca zaman neden beklenildi?' dedirten karar! O şehirle kardeşlik anlaşması sonlandırıldı

'Siz CHP’li olarak bundan utanmıyor musunuz?' Cengiz Topel Şaban Sevinç’i fena madara etti!

CHP'nin ‘Para Kuleleri’nde sıcak gelişme! 3 kişi ifadeye çağrıldı

Altın yine vites yükseltiyor!

Save the Children: Gazzeli çocuklar ölüm korkusuyla karşı karşıya... Uluslararası yardım kuruluşundan dünyaya çağrı... Gazzeli çocuklar akıl sağlıklarını kaybediyor

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Putin'den dünyayı sarsan açıklama: Türkiye'de anlaşmaya yakındık, o isim vazgeçirdi

Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu
Gündem Guterres'ten Gazze mesajı: Karabasan içinde yaşıyorlar!
Gündem

Guterres'ten Gazze mesajı: Karabasan içinde yaşıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 20:07:00 - 2024-03-13 20:17:14
Guterres'ten Gazze mesajı: Karabasan içinde yaşıyorlar!

Ramazan ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik sivil katliamı devam ederken; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir açıklamada bulundu. Guteres, sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Guterres, BM'deki Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Dünya genelinde kadın haklarının saldırıya uğradığını, toplumda alanlarının daraltıldığını ve kadın hakları savunucularının tehditlerle karşılaştığını kaydeden Guterres, artan çatışmaların ise kadın ve kız çocukları üzerindeki korkunç etkisine işaret etti.

Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Guterres, "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." dedi.

"İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor"

Sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda çatışmalardaki cinsel şiddet uygulamalarını kınadı.

İsrail ordusunun, 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı
Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı

Gündem

Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!
ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

Dünya

ABD Senatosu'nda Gazze protestosu!

CIA Başkanı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması
CIA Başkanı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

CIA Başkanı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması

4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor
4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Dünya

4 ABD savaş gemisi Gazze'ye doğru yol alıyor

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Gündem

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Türkiye'nin Azerbaycan ve Gazze'ye verdiği destek batıyı rahatsız etti! ABD'li dergiden küstah analiz
Türkiye'nin Azerbaycan ve Gazze'ye verdiği destek batıyı rahatsız etti! ABD'li dergiden küstah analiz

Gündem

Türkiye'nin Azerbaycan ve Gazze'ye verdiği destek batıyı rahatsız etti! ABD'li dergiden küstah analiz

Gazze: Çocuk şehitler mezarlığı!
Gazze: Çocuk şehitler mezarlığı!

Dünya

Gazze: Çocuk şehitler mezarlığı!

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok
Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Gündem

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23