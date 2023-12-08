  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! En zengini tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı o aile oldu

CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

Ramazan Kurtoğlu 'Tarla alın tarla' diyordu! Vatandaşa talih kuşu kondu, telefon fiyatına arsa satılacak

Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!

Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak

Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak
Dünya Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne acil çağrı!
Dünya

Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne acil çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 21:58:00 - 2023-12-08 22:09:23
Guterres'ten BM Güvenlik Konseyi'ne acil çağrı!

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamı sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yeni bir açıklama daha geldi. İsrailli yetkililerin istifasını istediği Guterres, “Gazze halkı uçuruma doğru sürükleniyor. Uluslararası toplum, bu çileyi sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Konseyi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes sağlanması yönünde hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyorum” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Çarşamba günü Gazze Şeridi için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Gazze Şeridi’nde “acil insani ateşkesin” görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, “Gazze halkı uçuruma doğru sürükleniyor. Uluslararası toplum, bu çileyi sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Konseyi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes sağlanması yönünde hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyorum” dedi.

Konseyi harekete geçmeye çağıran Guterres, “Dünya ve tarih bizleri izliyor. Hamas’ın saldırıları, Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılmasını asla haklı gösteremez” ifadelerini kullandı.

"Durum artık savunulamaz hale gelmektedir"

BM’nin Gazze’de kalma ve Gazze halkına yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını vurgulayan Guterres, "Sağlıklarına ve yaşamlarına yönelik muazzam tehlikelere rağmen işlerine bağlı kalan kahraman insani yardım çalışanlarını takdirle karşılıyorum. Ancak durum artık savunulamaz hale gelmektedir" şeklinde konuştu.

Yoğun bombardıman ve çatışmalar ile İsrail’in hareket kısıtlamalarının, yakıt sıkıntısının ve kesintiye uğrayan iletişimin BM kuruluşları ve ortaklarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasını imkansız hale getirdiğini söyleyen Guterres, "Gazzelilerin yiyecekleri tükeniyor. Krizin başlamasından bu yana Gazze’de yüzlerce ve binlerce insana gıda ve nakit yardımı sağlayan BM Dünya Gıda Programı (WFP), faaliyetlerini artırmaya hazırdır. Ancak bunun için tüm ihtiyaç sahiplerine etkin erişim ve günde 40 kamyon gıda malzemesi gerekmektedir ki bu da şuan ki seviyenin çok daha fazlası demektir” dedi.

Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması
Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!
'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!

Gündem

'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!

DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü
DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü

Gündem

DSÖ harekete geçti: Gazze'deki sağlık sistemi çökmek üzere tüm dünyaya ilan etti! Gündeme bomba gibi düştü

Siyonist İsrail Gazze'de yine ölüm saçtı
Siyonist İsrail Gazze'de yine ölüm saçtı

Gündem

Siyonist İsrail Gazze'de yine ölüm saçtı

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk
İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

Gündem

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

İsrail medyası son dakika koduyla duyurdu! Tüm İslam âleminin içinin yağlarını eriten gelişme! Yanlışlıkla bunu yaptılar! Beter olun alçaklar
İsrail medyası son dakika koduyla duyurdu! Tüm İslam âleminin içinin yağlarını eriten gelişme! Yanlışlıkla bunu yaptılar! Beter olun alçaklar

Dünya

İsrail medyası son dakika koduyla duyurdu! Tüm İslam âleminin içinin yağlarını eriten gelişme! Yanlışlıkla bunu yaptılar! Beter olun alçaklar

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!
İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Dünya

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Gazze'de korkunç bilanço!
Gazze'de korkunç bilanço!

Gündem

Gazze'de korkunç bilanço!

Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı
Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı

Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı

Kassam'ın başarılı direnişini İsrail medyası yazdı!
Kassam'ın başarılı direnişini İsrail medyası yazdı!

Gündem

Kassam'ın başarılı direnişini İsrail medyası yazdı!

Hamas'tan Netanyahu'ya zora sokacak açıklama!
Hamas'tan Netanyahu'ya zora sokacak açıklama!

Gündem

Hamas'tan Netanyahu'ya zora sokacak açıklama!

AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar
AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar

Dünya

AB'den skandal Hamas kararı! Listeye aldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23