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Dünya Guterres yardım çağrısı yapmıştı: Hayal kırıklığı
Dünya

Guterres yardım çağrısı yapmıştı: Hayal kırıklığı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani kriz için gereken 3,8 milyar doların toplanamadığını ve uluslararası toplumun "hayal kırıklığı" oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:14:00 -
Guterres yardım çağrısı yapmıştı: Hayal kırıklığı

Yemen'de kıtlığın önlenebilmesi için düzenlenen yardım konferansının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumun yaklaşık 1,7 milyar dolar taahhütte bulunduğunu söyledi.

Milyonlarca Yemenlinin yaşamak için yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Guterres, uluslararası toplumun "hayal kırıklığı" oluşturduğunu ifade etti.

Yemen'de kıtlığın önlenmesi için düzenlenen uluslararası yardım konferansında 3,8 milyar dolar yardım çağrısı yapan BM, 1,7 milyar dolara ulaşabildi.

Yemen'deki insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

 

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