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Dünya Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı
Dünya

Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 17:50:00 -
Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski taşıdığını belirterek, bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'daki durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski taşıdığını belirterek, bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Geleceğin Zirvesi" ve BM Genel Kurul haftası öncesinde New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayının ciddiyetini vurgulayan Guterres, özellikle olayın gerçekleşme şeklinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Guterres, olayın ardından Lübnan'da durumun çok hızlı bir şekilde yayılma riski bulunduğunu belirterek, "Bunu engellemek için tüm çabanın gösterilmesi gerekiyor." dedi.

AA

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