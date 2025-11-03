  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

UNESCO, Erdoğan’ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Dünya Guterres, Katar'ı ziyaret etti
Dünya

Guterres, Katar'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Guterres, Katar'ı ziyaret etti

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, başkent Doha’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 4-6 Kasım'da düzenlenecek 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile BM arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele aldı.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi'nde ve Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına ilişkin maddeler ve mekanizmaları da masaya yatırdı. Görüşmede, ateşkes anlaşmasının tam olarak hayata geçirilmesini sağlama yolları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’nin gündeminde yer alan konular da ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Katar’a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, etkinliğin hedeflenen sonuçlara ulaşması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise zirvenin Doha’da düzenlenmesinin, Katar ile BM arasındaki güçlü stratejik ortaklığın bir yansıması olduğunu vurguladı.

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

Gündem

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

Katar'dan Hamas açıklaması! Dünyaya ilan ettiler
Katar'dan Hamas açıklaması! Dünyaya ilan ettiler

Dünya

Katar'dan Hamas açıklaması! Dünyaya ilan ettiler

Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı
Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Gündem

Katar'dan ezik açıklama: İsrail’e mi yaranmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23