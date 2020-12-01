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Aktüel Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı
Aktüel

Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:41:59 -
Guterres: Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarında genişleme ve yerleşim planlarının devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in, genişleme ve yerleşim birimi planlarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yetkililer tarafından Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkım ve el koymanın son 4 yılda en yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.

Guterres, yalnızca iki devletli bir çözümün bölgeye sürdürülebilir barış getireceğini kaydetti.


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