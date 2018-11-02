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Gutarres'ten Yemen açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, krizin  aciliyetinin ve yaklaşan kıtlığın kayıtsızlığa yer bırakmadığını belirtti.

02 Kasım 2018 Cuma 21:30
Gutarres'ten Yemen açıklaması

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Yemen'deki insani duruma ilişkin  açıklamalarda bulundu.

Yemen'de, dünyanın "insan kaynaklı" en kötü krizinin yaşandığını  söyleyen Guterres, "Yemen bugün uçurumun eşiğinde duruyor." diye konuştu.

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin, kıtlık riskiyle  karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, dünyanın en kötü insani  krizinin yaşandığı Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaşan kıtlığın  kayıtsızlığa yer bırakmadığını belirterek, çatışmalara derhal son verilmesi  çağrısında bulundu.

Yaklaşmakta olan felaketi engellemek için acilen atılması gereken 4  noktaya dikkati çeken Guterres, bunları "özellikle nüfusun yoğun olduğu ve kritik  altyapının bulunduğu bölgelerde çatışmalara derhal son verilmesi, ticari ve  insani gıda, yakıt gibi ürünlerin kısıtlama olmaksızın ülkeye girişine izin  verilmesi, döviz kurunu dengeleme ve maaşları ödeme gibi kritik adımlar atılarak  Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve insani yardım kuruluşlarının erişim  alanlarını genişletebilmeleri için uluslararası finansal desteğin artırılması"  şeklinde sıraladı.

Guterres, "Uluslararası toplum, Yemen'deki anlamsız şiddet döngüsünü  durdurmak ve yaklaşan felaketi önlemek için gerçek bir fırsata sahip." dedi.

Ülkedeki tarafların müzakerelere başlamaya hazır olduğu yönündeki  açıklamaları ise memnuniyetle karşılayan Guterres, şunları söyledi:

"Yemen'de barış fırsatı var ve bu fırsat elden gitmemeli. Tarafları,  bu ay sonunda BM denetiminde yapılacak istişarelerde, diyalog yoluyla engelleri  aşmaya ve sorunları çözmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere ve diğer  paydaşlara da bu krizi sona erdirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yapıyorum."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:30
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