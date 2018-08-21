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Gutalı minik Rahaf bayramı göremedi!

Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da insani ihtiyaçların engellenmesi nedeniyle tedavisi yapılamayan ve Türkiye'nin yardım elini uzatarak tedavisini üstlendiği 9 yaşındaki Rahaf Havva, bayrama iki gün kala hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2018 Salı 00:55
Gutalı minik Rahaf bayramı göremedi!

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da, insani ihtiyaçların engellenmesi nedeniyle tedavisi yapılamayan ve Türkiye'nin yardım elini uzatarak tedavisini üstlendiği 9 yaşındaki Rahaf Havva, bayrama iki gün kala hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Rahaf Havva'nın annesi Ela Abdulnasır Vezir, kızı Rahaf'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü Gaziantep'te dün akşam yaşamını yitirdiğini söyledi. Tedavi süresince Türk doktorların Rahaf ile yakından ilgilendiklerini belirten Vezir, "Doktorlar, beynin tahrip olmasından ötürü (tedavi için) çok geç olduğunu söylediler ama ona rağmen kızımı yoğun bakıma almışlardı." dedi.

2 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI

 

Vezir, kızının tedavi gördüğü ilk 3 ayda, 11 kilodan 18 kiloya çıktığını kaydederek, "Yüzüne kan geldi ve gülmeye başlamıştı. Artık yüzünün hatlarını görmeye başlamıştım. Fakat kısa süre sonra komaya girdi ve 2 ay sonra yoğun bakımdayken hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kendi ülkesinin liderinin açlığa mahkum ederek, tedavisine bile izin vermediği kızına, başka bir ülke liderinden yardım geldiğini dile getiren Vezir, "Allah, Türkiye Cumhurbaşkanı Rectyep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. O, benim kızımı normal hastanede de değil, özel hastanede tedavi ettirdi. Benim kızım, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın hastanelerini açtığı binlerce Suriyeliden biriydi." diye konuştu.

Vezir, kızı Rahaf'ı yarın Gaziantep'te toprağa vereceklerini söyleyerek, Suriye'de kalan diğer kızının da Türkiye'ye getirilmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

ESED 6 YILDIR ABLUKA ALTINDA TUTUYOR

Şam'a 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 400 bin sivilin açlık ve yoksullukla boğuştuğu, Esed rejiminin ve destekçilerinin 6 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde doğan Rahaf'ı bir deri bir kemik bırakan hastalığı, bitkin, halsiz ve yatağa mahkum bir şekilde onu ölümün eşiğine getirmişti.

Rahaf, 5 yıl önce babaannesini, ablasını ve teyzesini kaybettiği bir rejim saldırısında, evlerinin enkazından canlı olarak kurtarılmıştı. Aynı yıl, Rahaf'ın babası Guta'ya insani yardım sokmaya çalıştığı sırada rejim ateşinde öldürülmüştü. Annesi Vezir ve kız kardeşiyle kalan Rahaf'a, kan tahlili ve MR çekimi yapılamadığı için teşhis konulamıyordu. Suriyeli çocuğun yardım çığlığına Türkiye'den yanıt gelmişti.

TEDAVİSİ GAZİANTEP'DE SÜRÜYORDU

Doğu Guta'da sağlık hizmetlerinden yararlanamaması, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle 25 kilodan 10 kiloya kadar düşen Havva, Türkiye'den gelen yardım eliyle tedavisini Gaziantep'te sürdürüyordu. Rahaf Havva, Hatay Valiliğinin desteğiyle Nisan ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilmişti.

Tedavi için uygun olan Gaziantep Özel Sevgi Hastanesine götürülen Rahaf, doktorların desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyordu.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 00:55
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. Rahaf Havva
  4. Doğu Guta

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