Gut hastalığı belirtileri nelerdir? Gut hastalığına bitkisel çözüm

Gut, ayak bileği, bilek dirsek, diz veya (çoğu zaman) ayak başparmağında görülen eklem iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma kanda yüksek seviyelerde görülen ürik asit, hiperürisemi de denilen bir durumdan kaynaklanır. Yaşattığı yoğun acı günler, haftalar ve hatta aylar boyunca sürebilenbu hastalık, tedavi edilmezse, eklem deformitelerine ve hatta fiziksel engele bile yol açabilir. Herhangi bir sağlık problemi gibi, gut da herkeste görülebilir. Ünlü aktörler, sporcular ve yazarlar dahil herkesi etkileyebilir.

Gut belirtileri nelerdir?

Genellikle gece yarısında, uyarı olmadan aniden meydana hale gelir.

Ana belirtileri, rahatsızlık, iltihap ve kızarıklığa bağlı yoğun eklem ağrısıdır.

Genellikle ayak başparmağının büyük eklemini etkiler, ancak ayak bileklerini, dizleri, dirsekleri, bilekleri ve parmakları da etkileyebilir.

En doğal yöntem ve malzemelerle gut hastalığının etkilerini hafifletebilirsiniz.

Gut hastalığına ne iyi gelir? Bitkisel çözüm

Meyveli kür

Malzemeler:

1 adet ananas

1 bardak vişne suyu

1 yemek kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz zencefil

Hazırlanışı:

Gut hastalığına iyi gelen bu kürü denemek için öncelikle ananası güzelce püre haline getirin. Püreyi cam kavanoz içine ekleyin. Ananas püresinin üzerine vişne suyunu, kimyonu ve zencefili ekleyerek karışımı karıştırın. Elde edilen kürü 10 gün boyunca buzdolabında bekletin. 10 gün geçtikten sonra her sabah 1 tatlı kaşığı ölçüde bu karışımdan tüketiniz. Gut hastalığının etkilerini çok geçmeden hafifletebilirsiniz.

Gut hastalığına yakalanmamak için

Gutun ortaya çıkmasını önlemek için izlenebilecek pek çok yaşam tarzı değişikliği ve diyet rehberi vardır.

Günde 2 ile 4 litre sıvı tüketin

Sağlıklı bir vücut ağırlığı korumak için dengeli ve düzenli beslenin.

Gut hastalığına iyi gelen besinler

Kiraz, çilek, yaban mersini gibi yiyecekler ve kabak, salatalık gibi bol su içeren sebzeler kandaki ürik asit dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Gut hastalığı olan kişi zeytinyağı ya da fındık yağı tüketmelidir. Kereviz yemenin de gut hastalığı belirtilerini azalttığı gözlemlenmiştir.

Gut hastalığına hangi bitki iyi gelir?

Bu çaylardan biri de Hindiba çayıdır. Düzenli olacak şekilde gün içinde 1 fincan hindiba çayı tüketenlerin, gut ağrısından kurtulduğu ve eklemlerinin rahatladığı gözlemlenmiştir. Hindiba çayı eklem hastalıklarına ve romatizma hastalığına çok iyi gelmektedir.

Gut hastalığına ceviz

Antioksidan bakımından zengin olan ceviz, gut hastalarının tüketmesi gereken bir yiyecektir. Polifenol, melatonin ve E vitamini zenginliği ile ceviz sadece gut değil birçok hastalıkta da önerilmektedir. Ceviz, ürik asitlerin dışarı atılmasına yardımcı olduğu gibi vücudun arınmasını da sağlamaktadır.

Gut hastalığı olan hangi doktora gitmeli

Gut hastalığı romatizmal bir hastalıktır. Bir romatoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir