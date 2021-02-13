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Spor Gustavo'dan kötü haber
Spor

Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe'de eksikliği fazlasıyla hissedilen Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle Karagümrük ve Göztepe maçlarında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:42:00 -
Gustavo'dan kötü haber

Fenerbahçe’nin ligde Hatayspor ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden Luiz Gustavo’nun dönüşünün biraz daha uzayacağı belirtildi. Yoğun tedavi uygulanan Brezilyalı oyuncunun ligde bugünkü Fatih Karagümrük maçının yanı sıra gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında da oynamayacağı öğrenildi.

Bir an önce sahalara dönmek için günün büyük bölümünü tesislerde geçiren ve ekstra çalışmalar yapan Gustavo ayrıca yer çekimsiz koşu bandı Alter G sayesinde en kısa sürede sahalara dönmeye çalışıyor. Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında tam kapasite sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Gustavo’nun alternatifi bulunmazken, 6 numara eksikliği yaşanıyor. Bu bölgede Ozan Tufan, beklenen performansı ortaya koyamadı ve Brezilyalı oyuncunun eksikliğini dolduramadı. Gustavo’nun kadrodaki alternatifi olan Tolga Ciğerci ile de yollarının ayrılması ve oyuncunun Başakşehir’e gitmesi kadroyu alternatifsiz hale getirdi. Yeni Şafak'ın aktardığına göre, devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci ve Pelkas ise saha çalışmalarına başladı. Gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilen İrfan Can ve Pelkas’ın Göztepe maçında kadroda olması bekleniyor.

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