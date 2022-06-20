Gustavo Petro Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde en çok oyu alarak ikinci tura kalan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Birinci tur seçimleri sonunda başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin politikalarını yıktıklarını vurgulayarak, ikinci turda gerçek bir değişimin olacağını söylemişti.

Petro, "Bazı değişimler vardır aslında değişim sayılmaz tam bir intihardır. Yolsuzlukla can vererek mücadele edilir. Yolsuzlukla mücadele için canımızı ortaya koyduk. Biz sözle aldatmak için değil, gerçekleri masaya koyup topluma nereye gittiğimizi söylemek için buradayız" sözlerini kullanmıştı.