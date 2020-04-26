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Spor

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Karantinadan çıkamayan Gustavo Campanharo’yu eşi Barbara Veber tıraş etti.

2020-04-26 08:50:32 -
Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Karantinadan çıkamayan Gustavo Campanharo’yu eşi Barbara Veber tıraş etti.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs (Covid-19) nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantina aldı. Karantina günlerini eve eşi ve çocukları ile geçiren Gustavo’nun saçlarını ise eşi Barbara Veber kesti.


Gustavo Campanharo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçiyoruz. Bizde eşim ve çocuklarımla evdeyiz. Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu” dedi.

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