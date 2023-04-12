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Medya Gururumuz TCG Anadolu ile ilgili iğrenç ifadeler! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Gururumuz TCG Anadolu ile ilgili iğrenç ifadeler! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:10:00 -
Gururumuz TCG Anadolu ile ilgili iğrenç ifadeler! Rezalet ki ne rezalet

Elin gavuru bile Türkiye'nin ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" ile ilgili "NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayisini önemli ölçüde ilerletti" diye haberler yaparken, Sözcü gazetesinin soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu'ndan skandal bir yazı geldi.

Elin gavuru bile Türkiye'nin ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" ile ilgili "NATO üyesi olan Türkiye, özellikle Ankara'nın gururu haline gelen SİHA'larının başarısıyla son yıllarda savunma sanayisini önemli ölçüde ilerletti" diye haberler yaparken, Sözcü gazetesinin soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu'ndan skandal bir yazı geldi.

"İçimizdeki İrlandalılar"dan olan Muratoğlu, TCG Anadolu'yu küçümsemek için alçaldıkça alçaldığı yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"TCG Anadolu… (...) Abartacaklar ya illa… Uçak gemisi diyorlar ama değil… Yine bir algı çalışması… Gerçek olmadığı halde uçak gemisi yaptığımıza inandırmaya çalışıyorlar insanları… Yalan söylemenin de bir adabı olmalı… İyi “uçan gemi” yapıyoruz demedi! Helikopter gemisi kendisi… İspanya lisanslı… Mısır donanmasında 3 tane var bunlardan… Türkiye’nin olmasın mı? İnsansız Hava Araçları inip kalkacak. Bak şimdi işler değişti… Onlar uçak değil mi? Uçak dedik, boyutunu söylemedik! Önemli olan işlevi…"

 
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